США рассмотрят законопроект о помощи Израилю без Украины Палата представителей США рассмотрит законопроект о передаче Израилю $17,6 млрд

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Палата представителей Конгресса США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю без новых средств для Киева, следует из письма спикера Майка Джонсона членам заксобрания. Документ предлагает передать Израилю дополнительную помощь в объеме $17,6 млрд в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.

Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль, — говорится в документе.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи Киеву. Он отметил, что власти США призывают конгресс одобрить выделение средств на дополнительную поддержку.

В четверг, 1 февраля, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что помощь Евросоюза пойдет «на оружие и выплаты учителям».