В Европе объяснили, на что Украина сможет потратить €50 млрд Премьер де Кроо: €50 млрд ЕС для Украины пойдут на оружие и выплаты учителям

Фото: МО Украины

Помощь Евросоюза в €50 млрд для Украины пойдет «на оружие и выплаты учителям», заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, которые приводит ТАСС, саммит ЕС, намеченный на 1 февраля, должен обеспечить компромисс всех 27 стран объединения по вопросу помощи Киеву.

Сегодня экстренный саммит, и на нем мы обсуждаем вопрос, как мы поддержим Украину, как Украина будет покупать оружие, в котором она нуждается, и как она будет выдавать зарплаты своим учителям, — сказал де Кроо.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС пока не могут уговорить Венгрию одобрить помощь Киеву на €50 млрд. Также называются сложными переговоры о выделении средств Киеву на экстренном саммите ЕС 1 февраля. При этом отмечается, что европейские политики заметили «какое-то движение со стороны Венгрии» относительно этого вопроса.

Еще в декабре прошлого года представитель правительства Германии Кристиан Вагнер заявил, что Евросоюз будет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. По его словам, объединение может действовать и без Будапешта. В таком случае придется принять дополнительные меры для организации помощи.

После этого газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине готова пойти на уступки Венгрии по некоторым позициям. Например, Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета.