СМИ узнали, когда будет подписан договор о безопасности ФРГ и Украины FAZ: Германия и Украина планируют подписать договор о безопасности 16 февраля

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Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило издание FAZ со ссылкой на правительственные круги. Там отметили, что мероприятие запланировано на 16 февраля.

В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, — уточнили авторы FAZ.

Издание взяло комментарий у украинского вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Она подчеркнула, что проект соглашения подготовлен, а его текст еще не полностью согласован, но «во многом готов».

Ранее депутат бундестага Норберт Реттген призвал канцлера Германии Олафа Шольца признать важность Украины в конфликте с Россией. По словам политика, положение Запада в рамках украинского конфликта ухудшается, поэтому необходимо пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Однако, указал Реттген, Шольц все еще не согласился отправить снаряды.

До этого генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер сказал, что ВСУ имеют право наносить удары по центру России. По его мнению, центральная часть страны является «законной целью» для украинских военных, и подобные атаки украинской армии на российские регионы не повлияют на исход конфликта.