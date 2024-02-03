Стало известно, каким оружием Украина могла ударить по луганской пекарне Военные следователи СК: ВСУ могли ударить по луганской пекарне из РСЗО HIMARS

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия могла нанести удар по пекарне Лисичанска в Луганской Народной Республике с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, предположили военные следователи СК России. По их словам, которые передает ТАСС, информация о пострадавших еще уточняется.

Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) в отношении мирного населения ЛНР. <...> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS, — заявили собеседники агентства.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня. По последней информации, погибли по меньшей мере семь человек, еще восемь граждан пострадали. Под завалами могут оставаться десятки человек, спасатели продолжают работы.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки было повреждено частное домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Помимо этого, украинские войска обстреляли белгородский поселок Задорожный. Различные повреждения получили два дома и линия электропередачи. Без света остались жители трех населенных пунктов.