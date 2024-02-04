ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 95 военных МО: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 95 военных и «Фурию»

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра Восточной группировки ВС РФ Александр Гордеев. По его словам, также противник лишился станции РЛС, квадроцикла и беспилотника «Фурия», передает ведомство.

В течение суток пресечены попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя. Потери противника составили: станция РЛС, квадроцикл, БПЛА «Фурия», более 95 военнослужащих, — отметил Гордеев.

Также поражены опорные пункты, места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. Уничтожен, по словам военнослужащего, пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео, на котором российская артиллерия наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе поселка Спорное под Донецком. По словам журналиста, на кадрах можно увидеть работу 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России.

До этого стало известно, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночные охотники» атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Экипажи армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинской армии. Все намеченные цели были уничтожены.