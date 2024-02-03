Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» Киева за помощь ЕС Захарова: Киев поблагодарил ЕС за помощь ударом по Лисичанску

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Москва проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, атака — это «благодарность» Киева за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза, передает пресс-служба ведомства.

Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского (президента Украины. — NEWS.ru). Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков, — подчеркнула дипломат.

Ранее первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом. Мирные горожане проводили в кафе выходной, они пришли с семьями, чтобы поесть пирожных, когда началась атака, напомнил он.

Число погибших в результате обстрела ВСУ Лисичанска в ЛНР увеличилось уже до 15 человек. По данным МЧС России, тела извлекли из-под завалов рухнувшей пекарни. Состояние пяти раненых оценивается как тяжелое. Нескольких человек госпитализируют в Луганск.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — в выходные там всегда многолюдно. Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Военные следователи СК России высказали мнение, что украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.