Число погибших в Лисичанске возросло Число жертв обстрела ВСУ Лисичанска в ЛНР возросло до 11

Фото: t.me/mchs_official

Число погибших в результате обстрела Лисичанска в ЛНР со стороны ВСУ увеличилось до 11, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что состояние пяти раненых оценивается как тяжелое, нескольких человек госпитализируют в Луганск.

На данный момент сотрудниками МЧС России спасено и передано медикам 10 человек. К сожалению, 11 человек погибли, — рассказали в ведомстве.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — в выходные там всегда многолюдно. Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек.

В Сети уже появились первые кадры с места обстрела. На фото и видео показаны разрушенное здание, а также поврежденные машины, которые в момент атаки находились рядом с заведением.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки. По его словам, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

Ранее ВСУ обстреляли село Вишнево в Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.