В ЛНР назвали атаку ВСУ на Лисичанск терактом Зампред правительства ЛНР Говтвин назвал терактом удар ВСУ по пекарне Лисичанска

Фото: t.me/mchs_official

Киев совершил теракт, ударив по пекарне в Лисичанске, где горожане проводили выходной, заявил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, мирные жители пришли с семьями, чтобы поесть пирожных, когда началась атака, передает Telegram-канал правительства региона.

Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день — суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан, — подчеркнул Говтвин.

Ранее число погибших в результате обстрела ВСУ Лисичанска в ЛНР увеличилось до 15 человек. В МЧС России отметили, что тела извлекли из-под завалов рухнувшей пекарни. До этого ведомство уточняло, что состояние пяти раненых оценивается как тяжелое. Нескольких человек госпитализируют в Луганск.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня, в выходные там всегда многолюдно. Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Военные следователи СК России высказали мнение, что украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.