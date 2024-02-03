Названо число погибших после обстрела ВСУ в Лисичанске Число жертв обстрела в Лисичанске увеличилось до 15

Фото: t.me/mchs_official

Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Лисичанска в ЛНР увеличилось до 15 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ. В ведомстве отметили, что тела извлекли из-под завалов рухнувшей пекарни.

В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших, — заявили представители МЧС.

До этого ведомство уточняло, что число состояние пяти раненых оценивается как тяжелое. Нескольких человек госпитализируют в Луганск.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — в выходные там всегда многолюдно. Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Военные следователи СК России считают, что украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

В Сети уже появились первые кадры с места обстрела. На фото и видео показаны разрушенное здание, а также поврежденные машины, которые в момент атаки находились рядом с заведением. Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки. По его словам, всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.