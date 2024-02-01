Названо российское оружие, спасшее Крым от удара 20 украинских ракет Военэксперт Дандыкин: Крым спасли от удара 20 ракет ВСУ российские С-300 и С-400

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что от удара 20 авиационных ракет ВСУ Крым спасли российские комплексы ПВО, в том числе С-300 и С-400. Он не исключил, что украинские боеприпасы уничтожали модификации ЗРК «Тор», «Бук» и «Панцирь».

Предположу, что массированный удар 20 авиационными ракетами Storm Shadow и SCALP отразила комбинация всех имеющихся на вооружении ВС РФ средств ПВО. Крым могли защитить, спасти С-300, С-400, Могли отработать модификации «Бука», «Тора», «Панцирей». Если дальнобойные системы где-то что-то пропустили, «младшие» добивают, — отметил Дандыкин.

Также в беседе с NEWS.ru Дандыкин не исключил, что ВСУ использовали для запуска 20 авиационных крылатых ракет по Крыму советские самолеты Су-24 и Су-27. Он отметил, что недавней атакой Киев проверял российскую ПВО на прочность. По его словам, Украина не может атаковать так регулярно из-за дефицита боеприпасов.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что украинская армия атаковала Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. По данным ведомства, 17 снарядов были уничтожены над Черным морем, еще три — над самим полуостровом.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 1 февраля уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской и Курской областей. По данным Минобороны, беспилотники были запущены со стороны Украины для проведения террористических актов на объектах РФ.