«Великий уравнитель»: депутат ГД предостерег Лондон от отправки войск Киеву Депутат ГД Журавлев: Британия должна помнить, что у России есть «Сармат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Великобритания направит свои войска на Украину, то станет участницей конфликта, предостерег в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это даст России право применить ядерное оружие. Парламентарий напомнил, что островному государству не стоит забывать о наличии у РФ ракетных комплексов «Сармат».

Такой шаг, безусловно, делает Великобританию полноценной участницей конфликта и дает нам полное право применить ядерное оружие. У нас есть все возможности — гиперзвуковые «Кинжалы» долетят до Лондона за считанные минуты, а у побережья Британии, предположу, дежурят наши атомные подлодки. Им для информации: у России есть комплексы «Сармат», — подчеркнул Журавлев.

Он отметил, что с британским экспедиционным корпусом, если его все-таки решат направить в Донбасс «сумасшедшие власти страны», будет ровно то же самое, что и с британскими танками Challenger в рядах ВСУ — они станут целью ВС РФ.

Как пояснил депутат, Россия обладает глобальным ядерным потенциалом и потому является «великим уравнителем сил и средств». По его мнению, поставки вооружений, военной техники, а также финансов Киеву как агрессору являются фактором втягивания в конфликт.

Но прямое вовлечение войск стран НАТО в конфликт (не поставки, а именно участие регулярных частей) является окном возможности для того, чтобы открыть легальное право нашего великого уравнителя применить его, — предостерег парламентарий.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса. Кроме того, Лондон призвал установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону. Отмечалось, что на текущий момент такой план не может получить поддержку в военном блоке. Однако в Лондоне надеются, что в случае новых поражений ВСУ и значительного продвижения российских войск позиция членов Альянса может измениться.

Генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой выразил мнение, что заявления руководства Великобритании о вводе войск НАТО на Украину носят провокационный характер. По его словам, для начала реальных действий требуется целая цепочка согласований на уровне ЕС — Североатлантический альянс. Кроме того, Липовой напомнил, что королевство вышло из Евросоюза, а к военному блоку относится «сугубо относительно».