«Провокация»: генерал ответил на призывы отправить солдат НАТО на Украину Генерал Липовой назвал провокацией призыв Британии направить НАТО на Украину

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Заявления руководства Великобритании о вводе войск НАТО на Украину носят провокационный характер, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. По его словам, для начала реальных действий требуется целая цепочка согласований на уровне ЕС — Североатлантический альянс. Кроме того, Липовой напомнил, что королевство вышло из Евросоюза, а к военному блоку относится «сугубо относительно».

Все такие заявления носят провокационный характер, отправка экспедиционного корпуса только предлагается. Думаю, что это очередной вброс со стороны Британии, которая постоянно устраивает заварушки, провокации, оставаясь в стороне. На сегодняшний день это ничем не подкрепленная провокация, — объяснил Луговой.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса. Кроме того, Лондон призвал установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону. Отмечалось, что на текущий момент такой план не может получить поддержку в НАТО. Однако в Лондоне надеются, что в случае новых поражений ВСУ и значительного продвижения российских войск позиция членов Альянса может измениться.

В январе полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон высказал мнение, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с большими проблемами на фронте. По его мнению, Альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет», если в украинском конфликте что-то «пойдет не так».

Тогда же американский дипломат Мэтью Брайза предположил, что некоторые страны НАТО могут решить отправить свои войска на Украину. Он подчеркнул, что хотя фактического размещения военных Альянса на украинской территории не произойдет, некоторые члены военного блока могут принять решение направить свои военные силы и ресурсы в поддержку Украины в индивидуальном порядке.