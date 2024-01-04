В Великобритании назвали условие ввода войск НАТО на Украину Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил войну НАТО с Россией на Украине

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если вооруженные силы страны столкнуться с большими проблемами на фронте, предположил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV. По его мнению, Альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет», если в украинском конфликте что-то «пойдет не так».

Запад сделал все (для ВСУ. — NEWS.ru), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию, — высказался он.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выразил мнение, что исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе. Он считает, что Альянс приносит гражданам только беды. Уоллес также раскритиковал своих коллег из-за того, что они вторят военному блоку и поддерживают войны.

Экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал США повысить ставки и ударить по военным объектам в Иране в качестве ответной реакции на атаки хуситов, которые поддерживает Тегеран. Ставридис называет возможными несколько вариантов эскалации, однако считает, что удары должны быть осуществлены в любом случае.