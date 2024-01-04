В Европарламенте предложили уничтожить НАТО Депутат ЕП Уоллес: исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети Twitter (X) депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По его мнению, Альянс приносит гражданам только беды.

Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще, — заявил Уоллес.

Депутат также выступил с критикой своих коллег — евродепутатов. По его мнению, они вторят Североатлантическому альянсу и поддерживают войны.

Ранее экс-помощник министра обороны США Час Фриман заявил, что успехи России в рамках спецоперации на Украине привели к расколу в НАТО. Уничтожение в зоне боевых действий западной техники дискредитировало военные возможности Альянса, и теперь некоторые страны открыто отказываются от поддержки конфликта, пояснил он. Кроме того, большинство государств уже не поддерживают курс Вашингтона на конфронтацию с Москвой, поскольку западным странам так и не удалось изолировать Россию, отметил бывший дипломат.

До этого глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей F-16 с военных баз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран — членов НАТО в конфликте на Украине. Дипломат подчеркивал, что эти действия вынудят Россию на ответные меры.