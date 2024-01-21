В США допустил отправку странами НАТО своих войск на Украину Экс-дипломат США Брайза: некоторые страны НАТО могут отправить войска на Украину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Некоторые страны НАТО могут решить отправить свои войска на Украину в индивидуальном порядке, заявил отставной американский дипломат Мэтью Брайза в интервью украинскому изданию «Эспресо». Он подчеркнул, что хотя фактического размещения военных НАТО на украинской территории не произойдет, некоторые члены альянса могут принять решение направить свои военные силы и ресурсы в поддержку Украины вне рамок формальной структуры НАТО.

Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут послать на Украину свои собственные военные силы и средства, — заявил Мэтью.

Брайза не уточнил, на какие конкретные страны НАТО он имеет в виду. Он отметил, что вопрос о возможной отправке войск НАТО на Украину регулярно поднимается, но до сих пор нет ясного ответа на то, насколько западные партнеры готовы поддержать Киев в данном вопросе.

Ранее Симоньян заявила, что западный истеблишмент не верит, что Россия планирует напасть на НАТО. Однако, уточнила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

Кроме того, по мнению главреда RT Маргариты, исторически сложилось, что США зарабатывают на войнах огромные деньги. Поэтому Вашингтону нужно запугать людей, чтобы они хотя бы из страха продолжали поддерживать политику властей и дали им возможность продолжить обогащаться, резюмировала Симоньян.