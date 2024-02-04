Число жертв обстрела ВСУ в Лисичанске снова увеличилось Число жертв обстрела в Лисичанске достигло 20

Фото: t.me/mchs_official

Количество погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что спасатели продолжают разбирать завалы рухнувшей пекарни, в которую попал снаряд.

Тела 20 погибших извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов в Лисичанске после обстрела. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей, — подчеркнули представители ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску. По словам дипломата, атака — это «благодарность» Киева за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.

До этого первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом. Мирные горожане проводили в кафе выходной, они пришли с семьями, чтобы поесть пирожных, когда началась атака, напомнил он.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня — в выходные там всегда многолюдно. Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Военные следователи СК России высказали мнение, что украинская армия могла провести атаку с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.