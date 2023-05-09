Киев отложил контрнаступление: новости СВО на утро 9 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерства обороны Украины

Контрнаступление украинской армии, которое, предположительно, намечалось на 9 мая, может быть перенесено на более поздний срок, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Не исключено, что причиной переноса могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные, пишут военкоры.

В ночь на 9 мая сразу в нескольких областях Украины прогремели взрывы. Три взрыва зафиксированы в Харькове, пишет «Страна.ua». О пострадавших пока не сообщается. Украинский 5-й телеканал передавал о взрывах в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Поступали сообщения о взрывах в Киеве.

Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в небо с российских аэродромов были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Предполагается, что они взяли курс на северные границы Украины. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена около 21:50 мск в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в части Запорожской области, контролируемой Киевом. Ближе к утру 9 мая воздушная тревога была зафиксирована на всей территории страны.

ВС РФ перешли к уничтожению инфраструктуры, техники и живой силы ВСУ, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал сообщения про удары российский армии накануне 9 Мая. Дандыкин предполагает, что целями в скором времени могут стать не только скопления войск ВСУ, но и аэродромы, где базируются украинские БПЛА, а также американские системы ПВО Patriot. Эксперт отметил, что столь массовые удары могут быть связаны с попытками Украины атаковать Кремль и ряд российских НПЗ.

Работу реакторов ЗАЭС временно приостановят, чтобы избежать провокаций со стороны ВСУ, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что уровень воды в Каховском водохранилище, на берегу которого стоит атомная электростанция, поднялся до 17 метров из-за сброса воды с плотин украинской стороной.

Увеличить число российских миротворцев в Приднестровье будет сложно из-за давления Молдавии, Украины и Румынии, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал запрос со стороны непризнанной республики о военной помощи. По словам Дандыкина, Приднестровье может рассчитывать только на имеющиеся силы, несмотря на то, что ВСУ могут использовать ситуацию вокруг республики для ослабления ВС РФ в зоне СВО.

Руководство НАТО повысило готовность Военно-воздушных сил в Черноморском регионе в связи с «опасным» поведением российского военного истребителя, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Альянса. По его словам, самолет ВС РФ следовал за польским военным истребителем. Минобороны России информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

В зоне СВО убит боец «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Виктор Панаско с позывным Иранец, сообщил руководитель организации Андрей Тарасенко. Он отметил, что Панаско погиб в боях под Артемовском. В 2019 году Панаско был осужден за драку, в которой нанес смертельное ранение ножом своему оппоненту. За убийство его лишили свободы на 15 лет. Весной 2022 года Панаско выпустили из тюрьмы для участия в боях в составе украинской армии.

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин заявил, что «музыканты» 8 мая продвинулись на 130 метров в Артемовске. По его словам, под контролем ВСУ остаются 2,35 квадратных километра города. Также бизнесмен отметил, что, по предварительным данным, обещанные ЧВК боеприпасы начали поступать, но «вживую» он их пока не видел.

В Артемовске силами российской армии убит командир «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрий Юденко. Он участвовал в боевых действиях на территории Донбасса с 2014 года. Также известно, что Юденко рекрутировал военных в иные батальоны на территории Донбасса.

Над Азовским морем в Крыму был сбит неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон сбили над морем вблизи села Глазовка Ленинского района. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений. Обломки беспилотника пока не были найдены.

Мэр Белгорода Валентин Демидов принял решение отложить праздничные мероприятия ко Дню Победы. По его словам, все намеченные события будут проведены, когда позволит обстановка. Он уточнил, что 9 мая власти города ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлением ветеранов.

За последние сутки территория Донецкой Народной Республики (ДНР) была обстреляна украинскими войсками 39 раз. Обстрелы проводились с использованием РСЗО артиллерии калибра 155 и 152 мм. В результате обстрелов были затронуты районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Александровка и Еленовка. Всего было выпущено 214 единиц различных боеприпасов. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов два человека получили ранения в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Подразделения Вооруженных сил РФ пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости. Украинская группа состояла из семи скоростных катеров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.