Балицкий объяснил, зачем на Запорожской АЭС остановили работу энергоблоков Балицкий: работа блоков на Запорожской АЭС была остановлена из-за провокаций ВСУ

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Работу реакторов ЗАЭС временно приостановят, чтобы избежать провокаций со стороны ВСУ, заявил в эфире телеканала «Крым 24» временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что уровень воды в Каховском водохранилище, на берегу которого стоит атомная электростанция, поднялся до 17 метров из-за сброса воды с плотин украинской стороной.

Они начали сбрасывать воду с плотин. У нас поднялся уровень до 17,08. Мы понимаем, что это манипуляция. Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве. Мы не понимаем, что эта обезьяна может исполнить, приостанавливаем работу блоков, — сказал Балицкий.

О том, что все блоки Запорожской АЭС были остановлены, 6 мая заявлял директор атомной станции Юрий Черничук. По его словам, оборудование на объекте обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление территории Запорожской АЭС. По его словам, после этого могут возникнуть риски для ядерной безопасности.