Военэксперт оценил возможности России по оказанию помощи Приднестровью Военный эксперт Дандыкин: России будет сложно направить миротворцев в Приднестровье

Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье

Увеличить число российских миротворцев в Приднестровье будет сложно из-за давления Молдавии, Украины и Румынии, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал запрос со стороны непризнанной республики о военной помощи. По словам Дандыкина, рассчитывать Приднестровье может только на имеющиеся силы.

Нам сложно это будет сделать. Вы сами понимаете, что Приднестровье изолировано, Молдавия не пропускает, давит Украина и Румыния. Все очень сложно. Приходится рассчитывать на силы, уже расположенные в Приднестровье, — заявил Дандыкин.

Эксперт отметил обеспокоенность Приднестровья в связи с возможными провокациями со стороны Киева. По его словам, ВСУ могут использовать ситуацию вокруг Приднестровья для ослабления ВС РФ в зоне СВО.

Они попросили увеличить контингент российских миротворцев на фоне возможных провокаций Киева и заброски диверсантов. Целью Украины может быть склад оружия и боеприпасов в Колбасном. ВСУ могут попытаться ослабить наши действия на Украине, особенно на фоне сообщений о решении проблем с боеприпасами для ЧВК «Вагнер», — отметил эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не готовы что-либо сказать по поводу увеличения числа миротворцев в Приднестровье. Он отметил, что просьба руководства республики пока не сформулирована.

4 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не намерены атаковать Приднестровье, но держат войска у границ республики. По его словам, Украина не будет предпринимать каких-либо действий, поскольку признает суверенитет Молдавии.