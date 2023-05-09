Глава Белгорода отменил праздничные мероприятия 9 Мая

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале заявил, что принял решение отложить праздничные мероприятия ко Дню Победы. По его словам, все намеченные события будут проведены, когда позволит обстановка. Он уточнил, что 9 мая власти города ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлением ветеранов.

Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит, — написал Демидов.

Он указал на нестабильную обстановку у границ области с Украиной. Глава города при этом не стал уточнять будут ли власти проводить парад Победы после нормализации обстановки в регионе.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтон угрожал своим ветеранам Второй мировой войны аннулированием паспортов, когда они изъявили желание поехать на День Победы в Москву. Дипломат добавил, что американские власти оказывали беспрецедентное давление на ветеранов. По его словам, второй год подряд американская администрация препятствует участию американских ветеранов в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в России.