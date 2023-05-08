НАТО повысило готовность ВВС из-за российского истребителя над Черным морем Reuters: НАТО повысило готовность ВВС из-за российской авиации над Черным морем

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Руководство НАТО повысило готовность Военно-воздушных сил в Черноморском регионе в связи с «опасным» поведением российского военного истребителя, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Альянса. По его словам, самолет ВС РФ следовал за польским военным истребителем. Минобороны России информацию не комментировало.

Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу, — рассказал собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». При этом он заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО. По его словам, акватория должна оставаться общей для прибрежных государств и быть «морем сотрудничества».