В Кремле оценили инициативу сделать Черное море морем НАТО Песков заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО

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Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, акватория должна оставаться общей для прибрежных государств и быть «морем сотрудничества».

Черному море никогда не бывать морем НАТО. Это общее море, для всех прибрежных государств оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, — сказал Песков.

Комментируя идею Киева демилитаризировать Черное море и одновременно сделать его «морем НАТО», представитель Кремля высказал мнение, что «НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия».

С инициативой о смене статуса Черного моря выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также выразил сожаление в связи с тем, что у западных стран, по его словам, нет последовательной стратегии в отношении Черного моря. При этом Кулеба отметил, что у России всегда была такая стратегия.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин высказал мнение, что кораблям ВМС США не удастся зайти в Черное море для поиска обломков сбитого беспилотника MQ-9 Reaper.