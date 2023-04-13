Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, акватория должна оставаться общей для прибрежных государств и быть «морем сотрудничества».
Черному море никогда не бывать морем НАТО. Это общее море, для всех прибрежных государств оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, — сказал Песков.
Комментируя идею Киева демилитаризировать Черное море и одновременно сделать его «морем НАТО», представитель Кремля высказал мнение, что «НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия».
С инициативой о смене статуса Черного моря выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также выразил сожаление в связи с тем, что у западных стран, по его словам, нет последовательной стратегии в отношении Черного моря. При этом Кулеба отметил, что у России всегда была такая стратегия.
Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин высказал мнение, что кораблям ВМС США не удастся зайти в Черное море для поиска обломков сбитого беспилотника MQ-9 Reaper.