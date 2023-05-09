В Крыму над Азовским морем сбили беспилотник Baza: в Крыму над Азовским морем сбили неизвестный беспилотник

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вечером 8 мая над Азовским морем в Крыму был сбит неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Telegram-канал Baza. Дрон сбили над морем вблизи села Глазовка Ленинского района.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений. Обломки беспилотника пока не были найдены.

Накануне сообщалось, что в Курской области найден беспилотник с проукраинским лозунгом. По информации Baza, дрон был обнаружен в 61 километре от украинской границы недалеко от деревни Полозовка. Каких-либо опознавательных знаков, кроме надписи, на аппарате нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Он отметил, что БПЛА были обезврежены. Губернатор уточнил, что в результаты атаки объекты в Севастополе не пострадали.

Ранее в Белгородской области также сбили украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик «Фурия». По данным канала, аппарат сбили пограничники в 25 километрах от границы, в районе села Подгорное. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.