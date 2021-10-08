Захарова отреагировала на отставку канцлера Австрии

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Официальный представитель МИД России прокомментировала прошедшие в Германии парламентские выборы. В своём Telegram-канале она перечислила ряд нарушений, имевших место в Берлине, а также обратила внимание на число наблюдавших за выборами представителей ОБСЕ.

Она отметила, что из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признали недействительными свыше 13 тысяч голосов. Ещё на ряде участков пересчёт голосов привёл к изменению результатов. Наряду с этим...