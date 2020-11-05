Лавров призвал ФРГ прекратить политизацию дела Навального

https://static.news.ru/photo/d2b1f54a-1f89-11eb-abb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Германии отказаться от искусственной политизации ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. По мнению главы внешнеполитического ведомства, это наносит ущерб двусторонним отношениям.

Позицию МИД Лавров озвучил в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Как сказано в официальном комментарии МИД РФ, Берлин «отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и [обязательства] по Конвенции о запрещении химического оружия», что в России считают неприемлемым.

Кроме того, главы МИД затронули проблематику внутриукраинского конфликта в Донбассе и обменялись мнениями по нагорнокарабахскому конфликту. Лавров и Маас подтвердили необходимость выполнения договорённостей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что не считают инцидент с отравлением Навального актом биологического терроризма.