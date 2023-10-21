«Хезболла» обстреляла ЦАХАЛ: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Вооруженное крыло ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщило о проведении двух операций против израильской армии с территории Южного Ливана. По имеющимся данным, радикалы атаковали управляемыми ракетами район расположения казармы бригады «Ха-Галиль» Северного военного округа в Праните.

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Как развивается конфликт между Израилем и «Хезболлой»

Также ливанское движение ударило по командно-наблюдательному пункту и казарме ЦАХАЛ в Рамиме. По информации СМИ, один человек погиб, шесть получили ранения.

ЦАХАЛ в течение нескольких часов вела обстрелы объектов «Хезболлы» в ответ на ракеты и противотанковые снаряды, выпущенные по Израилю, сообщили в армейской пресс-службе. Израильские военные нанесли удар по установкам, расположенным вдоль границ страны.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов. По его словам, этого времени хватит, чтобы стало точно известно, «кто и что начинает».

«На самом деле мы не хотим войны. Правительство не хочет войны. Мы ведем диалог с различными группами. Но это неконтролируемо, потому что все зависит от того, что происходит в Газе», — пояснил дипломат.

Какие потери понесло ХАМАС с начала конфликта

Палестинские радикалы из сектора Газа за две недели обострения конфликта запустили по территории еврейского государства свыше 6,9 тысячи ракет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По ее данным, израильские военные за указанный период ликвидировали более тысячи сторонников ХАМАС.

Как ХАМАС решает вопрос с заложниками

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что его представители работают с посредниками для решения вопроса о захваченных в заложники на территории Израиля гражданских лицах, переправленных в Газу. При этом в ХАМАС не указали, с посредниками из каких стран или организаций они контактируют.

Накануне движение заявило об освобождении из плена двух гражданок США — матери и дочери — по «гуманитарным соображениям». Представители движения указали, что таким образом они хотели показать всему миру и американскому народу ложность заявлений президента США Джо Байдена.

Позднее власти Израиля официально подтвердили факт освобождения двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, мать и дочь попали в плен во время атаки на кибуц Нахаль-Оз.

Сколько домов разрушено в Газе

В секторе Газа разрушены, повреждены или непригодны для проживания по меньшей мере 30% жилых домов, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на данные Министерства ЖКХ анклава. Больницы работают на грани возможностей, а сотни людей «оказались в ловушке под обломками».

По данным ООН, спасательные команды, разбирающие руины зданий в поисках людей, пытаются выполнить свою миссию в условиях непрерывных авиаударов, острой нехватки топлива, а также ограниченного или полного отсутствия подключения к мобильным сетям. Кроме того, в Газе уже 10 дней нет электричества.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа стала вопросом жизни и смерти для детей на территории, где заканчиваются запасы воды, продуктов питания, медикаментов и топлива, говорится в публикации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сотрудники фонда отметили, что им необходим срочный доступ в анклав через погранпереход «Рафах».

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