В ЦАХАЛ раскрыли подробности новой атаки на объекты «Хезболлы» ЦАХАЛ вел обстрелы объектов «Хезболла» в ответ на ракетные пуски по Израилю

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

ЦАХАЛ в течение нескольких часов вел обстрелы объектов ливанского шиитского движение «Хезболла» в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные по Израилю, сообщили в армейской пресс-службе. В числе прочего, израильские военные нанесли удар по установкам, расположенным вдоль границ страны.

За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные по Израилю, самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы». Среди этих террористических целей были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также террористическая инфраструктура «Хезболлы». Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенным вдоль границы и направленным в сторону Израиля, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отметили, что ЦАХАЛ готов продолжать действовать на всех фронтах, чтобы обеспечить безопасность населения Израиля.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные наносят удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. При этом подробности операции обещали изложить позднее.

В ночь на 20 октября ЦАХАЛ также наносила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Обстрелам подверглись наблюдательные посты группировки. Кроме того, истребители нанесли удары по трем бойцам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля. Такие действия были предприняты в ответ на обстрелы с ливанской стороны.