ЦАХАЛ вновь ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Обстрелам подверглись наблюдательные посты группировки. Такие действия были предприняты в ответ на обстрелы с ливанской стороны, сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы» противотанковыми ракетами вдоль границы в течение дня Армия обороны Израиля произвела ряд ударов по инфраструктуре «Хезболлы», включая наблюдательные посты. <...> Кроме того, истребители <...> нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ также сообщила о нанесении ударов по объектам вдоль границы с Ливаном, принадлежащим группировке «Хезболла». В израильской армии атаку назвали ответом за нападение 18 октября. До этого стало известно об аналогичном обстреле противотанковыми ракетами кибуца Манара и района Рош ха-Никра у ливанской границы. Израильские военные ответили огнем в направлении источника стрельбы.

«Хезболла» в частном порядке предупреждала Израиль, что готова открыть второй фронт. Группировка пригрозила сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.