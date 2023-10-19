Израиль снова ударил по объектам «Хезболлы» на границе с Ливаном

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля сообщила в Telegram о нанесении новых ударов по объектам вдоль границы с Ливаном, принадлежащим группировке «Хезболла». В ЦАХАЛ атаку назвали ответом за нападение 18 октября.

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим «Хезболле», вдоль границы с Ливаном в ответ на нападение в среду [18 октября]. Пораженные цели включают наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого были выпущены противотанковые ракеты по району Рош ха-Никра, — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ ранее сообщил об аналогичном обстреле противотанковыми ракетами кибуца Манара и района Рош ха-Никра у ливанской границы. Израильские военные ответили огнем в направлении источника стрельбы.

«Хезболла» в частном порядке предупреждала Израиль, что готова открыть второй фронт. Группировка пригрозила сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. У «Хезболлы» гораздо больше возможностей, чем у ХАМАС, заявлял старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Йоэль Гузански.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь на 19 октября возобновила удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Подробности операции военные пообещали представить дополнительно.