Израиль нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля возобновила удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Подробности операции военные пообещали представить дополнительно.

Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям «Хезболлы» в Ливане. Подробности последуют, — говорится в сообщении.

17 октября пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщала, что ЦАХАЛ наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. При этом глава Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви пообещал, что если группировка «допустит ошибку», ее будет ждать разрушение.

В свою очередь, представители «Хезболлы» в частном порядке предупредили Израиль, что готовы открыть второй фронт. Они пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что движение «Хезболла» приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля. По его словам, это была одна из причин отправки американских военных в регион.