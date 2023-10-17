Израильская армия бьет по целям «Хезболлы» в Ливане

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Приграничная территория Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам движения исламского сопротивления «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба вооруженных сил. Глава Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви пообещал, что если группировка «допустит ошибку», ее будет ждать разрушение.

Это война за дом. Если «Хезболла» допустит ошибку — разрушение, — сказал начальник израильского Генштаба.

Ранее представители «Хезболлы» в частном порядке предупредили Израиль, что готовы открыть второй фронт. Они пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».

Военный эксперт Алексей Суконкин предполагал, что Иран и «Хезболла» вмешаются в конфликт в секторе Газа, если ХАМАС начнет проигрывать. Он отметил, что Тегерану невыгодно, чтобы Израиль окончательно ликвидировал ХАМАС.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что движение «Хезболла» приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля.