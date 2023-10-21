За две недели ЦАХАЛ ликвидировала более тысячи сторонников ХАМАС

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Палестинские радикалы из сектора Газа за две недели обострения конфликта запустили по территории еврейского государства свыше 6,9 тысячи ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, израильские военные за указанный период ликвидировали более тысячи сторонников движения ХАМАС.

Война с ХАМАС. Итоги двух недель: более 6900 ракет выпущено из Газы по Израилю (более 450 неудачных запусков внутри Газы). Более 1400 убитых, более 4600 раненых, более 200 взято в заложники, — подчеркивается в сообщении.

В ЦАХАЛ утверждают, что большую часть бойцов ХАМАС ликвидировали после того, как они проникли на территорию еврейского государства. Среди них были и десятки ключевых сторонников движения, заключили в армейской пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что визит президента США Джона Байдена в Израиль можно расценивать как одобрение ударов по Газе. По его мнению, поездкой в регион в складывающихся условиях американский лидер в каком-то смысле одобрил разрушения в секторе Газа. При этом он не исключил, что визит может иметь негативные последствия для Америки.