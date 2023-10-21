В Турции раскрыли, как визит Байдена сказался на ударах Израиля по Газе МИД Турции: визит Байдена в Израиль можно считать одобрением ударов по Газе

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Визит президента США Джона Байдена в Израиль можно расценивать как одобрение ударов по Газе, заявил в эфире телеканала TRT Haber министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. При этом он не исключил, что поездка может иметь негативные последствия для Америки.

Вопрос безоговорочной поддержки Израиля часто является большой преградой для американских политиков для проведения рациональной политики. Это очень болезненная ситуация для Америки. <...> Поездкой в регион в складывающихся условиях Байден в каком-то смысле одобрил разрушения в Газе. Для многих это не стало сюрпризом, но создается впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки, — сказал дипломат.

Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив утром 18 октября. По информации Bloomberg, решение американского лидера посетить страну в период эскалации конфликта с Газой указывает на обеспокоенность Белого дома по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля».

Правительство Израиля во время визита американского лидера запретило военнослужащим ЦАХАЛ наносить удары по сектору Газа. При этом армии было разрешено атаковать ракетные установки и бойцов ХАМАС. Правительство страны не накладывало временный запрет на такие действия.