Визит Байдена в Израиль поставил на паузу удары ЦАХАЛ по Газе Израиль запретил ЦАХАЛ атаковать Газу во время визита Байдена

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Правительство Израиля запретило военнослужащим ЦАХАЛ наносить удары по сектору Газа во время визита президента США Джо Байдена, сообщает государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силах безопасности. Американский лидер провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 18 октября.

При этом отмечается, что Армии обороны Израиля по-прежнему разрешено атаковать ракетные установки и бойцов ХАМАС. Правительство страны не накладывало временный запрет на такие действия.

Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив утром 18 октября. Bloomberg пишет, что решение американского лидера посетить страну в период эскалации конфликта с Газой указывает на обеспокоенность Белого дома по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля».

Ранее Байден в ходе визита в Израиль заявил, что в результате обстрелов со стороны палестинского движения ХАМАС погибли более 1300 человек. Он уточнил, что в это число входит 31 американский гражданин.

По словам Байдена, власти Соединенных Штатов предоставят Израилю всю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны Палестины. Американский лидер также предположил, что именно члены группировки ХАМАС могли нанести удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.