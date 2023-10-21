«Хезболла» ударила ракетами по казармам Армии обороны Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Вооруженное крыло шиитской группировки «Хезболла» сообщило о проведении двух операций против израильской армии с территории Южного Ливана, передает телеканал Al Manar. По имеющимся данным, радикалы атаковали управляемыми ракетами район расположения казармы бригады «Ха-Галиль» Северного военного округа в Праните.

Также «Хезболла» ударила по командно-наблюдательному пункту и казарме ЦАХАЛ в Рамиме. По информации СМИ, один человек погиб, шесть получили ранения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о том, что армия наносит удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Подробности операции военные пообещали сообщить позднее.

В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля также наносила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Обстрелам подверглись наблюдательные посты группировки. Кроме того, истребители нанесли удары по трем бойцам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля. Такие действия были предприняты в ответ на обстрелы с ливанской стороны.

Кроме того, ЦАХАЛ объявила о начале эвакуации жителей города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном. Соответствующий приказ был утвержден министром обороны страны Йоавом Галлантом. Жителей города планируют разместить в специальных гостевых домах, спонсируемых государством.