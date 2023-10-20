ЦАХАЛ ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана, говорится в сообщении армейской пресс-службы. Подробности операции не приводятся.

Армия обороны Израиля в данное время наносит удары по целям <...> «Хезболлы» в Ливане, — указали в пресс-службе.

В ночь на 20 октября ЦАХАЛ также наносила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Обстрелам подверглись наблюдательные посты группировки. Кроме того, истребители нанесли удары по трем бойцам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля. Такие действия были предприняты в ответ на обстрелы с ливанской стороны.

Ранее «Хезболла» в частном порядке предупредила Израиль, что готова открыть второй фронт. Группировка пригрозила сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции также заявлял о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждали, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Вашингтон пока не видит реальных признаков того, что «Хезболла» приняла решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля. Он отметил, что это была одна из причин отправки американских военных в регион.