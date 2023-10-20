Власти Израиля эвакуируют город Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале эвакуации жителей города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном, сообщается в Telegram-канале ведомства. Соответствующий приказ уже был утвержден министром обороны страны Йоавом Галлантом. Жителей города планируют разместить в специальных гостевых домах, спонсируемых государством.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона, — говорится в сообщении.

Командование ЦАХАЛ уведомило городскую администрацию о решении. Ответственность за эвакуацию граждан будет лежать на властях города, Министерстве туризма и Министерстве обороны Израиля. Причины эвакуации неизвестны, однако предполагается, что это связано с растущей напряженностью на границе двух государств.

Ранее Армия обороны Израиля обратилась к жителям сектора Газа с рекомендацией об эвакуации. Им посоветовали уехать в район Аль-Маваси, расположенный на юге региона. При этом в ЦАХАЛ гарантировали, что туда будет направляться гуманитарная помощь. В свою очередь палестинский посол в России Хафиз Нофаль подчеркнул, что жители сектора Газа не будут покидать его и переезжать в Египет. По его словам, они находятся на своей земле.