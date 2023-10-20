Посол в РФ заявил об отказе палестинцев уходить из Газы Посол в РФ Нофаль: палестинцы не станут уходить из сектора Газа в Египет

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинцы не станут уходить из сектора Газа в Египет, заявил в интервью ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По словам дипломата, его народ не будет выполнять требования Израиля и останется на своей земле.

Израильтяне хотят переместить людей в Египет. Палестинцы отказываются, Египет тоже отказывает, Иордания тоже отказывает. Израильтяне хотели, чтобы люди ушли в Египет или Иорданию или куда-нибудь. Мы отказываемся. Это наша земля, так что мы будем стоять там, — сказал Нофаль.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль потребовал эвакуации более миллиона палестинцев с севера сектора Газа на юг в течение суток. По его словам, такое масштабное перемещение людей будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Он добавил, что требование Израиля касается, в том числе, сотрудников ООН, и тех, кто нашел убежище в учреждениях всемирной организации.

Также сообщалось, что Египет отверг создание коридоров для беженцев из сектора Газа. По словам источника в службе безопасности, это нужно, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».

Армия обороны Израиля призывала жителей сектора Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге региона. Туда по мере необходимости будет направляться гуманитарная помощь. Израильские военные заявили, что ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. В Минобороны Израиля отметили, что бойцы палестинского движения не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.