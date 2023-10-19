Сколько россиян погибло в Израиле из-за войны, есть ли граждане РФ в Газе

Фото: IMAGO/SAEED QAQ/Global Look Press

Пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова сообщила, что число россиян, погибших при обстрелах Израиля, увеличилось до 19 человек. При этом семеро граждан числятся пропавшими без вести. Какие подробности известны?

«Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 19 октября, по уточненной информации израильской стороны, 19 граждан РФ, имевших также гражданство Израиля, числятся погибшими. Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан», — прокомментировала она.

Сколько россиян может быть в плену

По информации диппредставительства, еще минимум двое россиян числятся в списке заложников палестинского движения ХАМАС и находятся в секторе Газа. Они имеют второе гражданство — Израиля. Консульский отдел находится в контакте с родственниками погибших и пострадавших россиян.

«По крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа», — сказала Рязанова.

По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян в заложниках может быть даже больше. Он отметил, что Россия считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело россиянки, которая неделю считалась пропавшей без вести после атаки группировки ХАМАС на фестиваль электронной музыки Supernova на границе с сектором Газа. Девушка и ее молодой человек подрабатывали на мероприятии в охране.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько россиян остается в секторе Газа

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что тысячи россиян остаются в секторе Газа. Территория находится в блокаде — без воды, продовольствия, топлива и электричества.

«Свыше 2 млн жителей сектора остаются без воды, продовольствия, медицинской помощи, топлива и электричества. Единственный КПП на границе с Египтом „Рафах“ вновь подвергся ракетному удару. Он так и не был открыт для выхода мирных жителей и доставки гуманитарных грузов. Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей», — сказал он на заседании Совета Безопасности.

«Рафах» находится на юге сектора Газа. Там сосредоточены беженцы, желающие покинуть территорию боевых действий. По словам Небензи, Совет Безопасности ООН парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран, чьи действия привели к эскалации насилия на Ближнем Востоке.

«Все, о чем мы говорим, происходит при бездействии Совета Безопасности ООН. СБ парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран, односторонние действия которых не только закончились полным провалом, но и привели к масштабнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе», — подчеркнул он.

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