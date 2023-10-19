В Госдуме предложили провести в Москве переговоры по деэскалации в Газе Депутат Слуцкий: Госдума примет заявление в связи с эскалацией в секторе Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Переговоры по урегулированию палестино-израильского конфликта могут состояться в Москве, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он напомнил, что сегодня нижняя палата российского парламента собирается принять заявление, связанное с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Мы предлагаем на площадке ООН принять взвешенное решение. Мы предлагаем парламентам мира обратиться с рекомендациями к сторонам вместе с нами, вернуться за стол переговоров. Большая вероятность, что такой стол переговоров может состояться в Москве в любое время. Думаю, что это вполне рациональное решение, — сказал Слуцкий.

По его словам, США, поддерживая лишь одну сторону палестино-израильского конфликта, сделали крайне опасный выбор, чреватый сотнями новых жертв.

Крайне опасно, как это делает президент США в рамках своего ближневосточного турне, поддерживать только одну сторону конфликта. Это может привести к новым сотням жертв, — предупредил парламентарий.

Ранее Слуцкий рассказал NEWS.ru, что в Госдуме располагают достоверной информацией о том, кто нанес удар по госпиталю в секторе Газа.

Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров.