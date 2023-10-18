В Госдуме назвали ответственных за удар по больнице в Газе Депутат Слуцкий сообщил, что знает, кто виновен в ударе по госпиталю в секторе Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме располагают достоверной информацией о том, кто бомбил госпиталь в секторе Газа, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий призвал всех, кто следит за развитием палестино-израильской войны, воздержаться от лишних комментариев.

Мы знаем, откуда эти ракеты прилетели. Сейчас давайте воздержимся от лишних комментариев, потому что любая искорка может еще больше разжечь пламя конфликта. Понятно, что сектор Газа не обстреливал сам свою больницу, — заявил Слуцкий.

Депутат также призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке незамедлительно сесть за стол переговоров, чтобы не допустить его эскалации.

Необходимо сесть за стол переговоров. Другого быть не может. Любая однобокая поддержка одной из сторон конфликта, тем более если она происходит от одной из стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, то это может привести к немедленной эскалации конфликта. Это происходит в преддверии ближневосточного турне президента Байдена, — отметил Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров. По словам главы государства, Россия надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания конфликта. Путин также подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят, чтобы конфликт между Израилем и палестинцами перерос в полномасштабную войну.