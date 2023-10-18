Путин призвал Израиль и ХАМАС к переговорам после трагедии в больнице Газы

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров, сообщает ТАСС. По словам главы государства, Россия надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания конфликта. Путин также подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят, чтобы конфликт между Израилем и палестинцами перерос в полномасштабную войну.

Что касается удара по госпиталю, это ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к окончанию конфликта, — заявил президент на пресс-конференции по итогам китайского форума «Один пояс — один путь».

Арабские СМИ обвиняют в нанесении удара по больнице Армию обороны Израиля. В то же время посол Израиля в России Александр Бен Цви подчеркивает, что ответственность за эту трагедию лежит на членах группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По его словам, ракета, попавшая в здание медучреждения, была запущена исламистами, а не ЦАХАЛ.