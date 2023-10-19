Стало известно, сколько россиян находятся в заложниках в секторе Газа Посольство РФ в Израиле: два россиянина находятся в заложниках в секторе Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Pres

По меньшей мере два россиянина находятся в заложниках в секторе Газа, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. По ее словам, наряду с российским они имеют и израильское гражданство.

По крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, — сказала Рязанова.

Ранее она сообщила, что число россиян, погибших при обстрелах Израиля, увеличилось до 19 человек. Рязанова добавила, что семеро граждан России продолжают числиться пропавшими без вести. Она отметила, что консульский отдел находится в контакте с родственниками погибших и пострадавших россиян.

До этого представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ) заявил, что по состоянию на утро 19 октября в секторе Газа удерживаются 203 заложника, взятых в плен на территории Израиля. Также в результате нападений со стороны Газы были убиты минимум 306 израильских солдат.

Накануне газета Bild сообщила, что Германия перебросила спецназ на Кипр с целью провести операцию по освобождению заложников в Газе. Отмечается, что немецкие бойцы могут быть задействованы и в эвакуации соотечественников из сектора Газа и Ливана.