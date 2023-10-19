Названо число удерживаемых в Газе заложников ЦАХАЛ: в Газе удерживаются 203 заложника

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По состоянию на утро 19 октября в секторе Газа удерживаются 203 заложника, взятых в плен на территории Израиля, заявил представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ). По его словам, которые передает Haaretz, также в результате нападений со стороны Газы были убиты минимум 306 израильских солдат.

С момента нападения ХАМАС 7 октября были убиты по меньшей мере 306 израильских солдат. По меньшей мере 203 израильских гражданина и солдата удерживаются заложниками ХАМАС в Газе, — сказал представитель ЦАХАЛ.

Как сообщила ранее газета Bild, Германия перебросила спецназ на Кипр с целью провести операцию по освобождению заложников в Газе. Источник издания считает, что немецкие бойцы могут быть задействованы и в эвакуации соотечественников из сектора Газа и Ливана. Тем временем газета со ссылкой на источник также сообщает о том, что власти Великобритании могут начать использовать спецназ для освобождения заложников в Газе.

До этого высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что бойцы группировки готовы обменять заложников в случае прекращения огня. По его словам, все удерживаемые в секторе Газа граждане Израиля будут освобождены в течение часа при прекращении ударов со стороны израильской армии и ответного освобождения солдат ХАМАС.