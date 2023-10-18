Стало известно о планах Германии и Британии освободить заложников в Газе Bild: Германия перебросила спецназ на Кипр с целью освободить заложников в Газе

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Спецназ Германии (KSK)

Германия перебросила спецназ на Кипр с целью провести операцию по освобождению заложников в Газе, сообщает издание Bild со ссылкой на источник в силовых кругах страны. По его словам, отправка бойцов на территорию Палестины может начаться в ближайшее время.

Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ, — рассказал собеседник Bild.

Он уточнил, что помимо спецназа на Кипр были переброшены элитное подразделение немецких войск, а также бойцы Военно-морских сил ФРГ. Источник издания считает, что они могут быть задействованы и в эвакуации немцев из сектора Газа и Ливана.

Тем временем газета со ссылкой на источник также сообщает о том, что власти Великобритании могут начать использовать спецназ для освобождения заложников в Газе. Как утверждают собеседники, сейчас британские военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) занимаются сбором разведданных совместно со служащими из подразделения израильских Сил специального назначения «Сайерет Маткаль» и спецподразделения Сухопутных войск США «Дельта». В Министерстве обороны Великобритании отказались комментировать эту информацию.

Ранее высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что бойцы группировки готовы обменять заложников в случае прекращения огня. По его словам, все удерживаемые в секторе Газа граждане Израиля будут освобождены в течение часа при прекращении ударов со стороны израильской армии и ответного освобождения солдат ХАМАС.