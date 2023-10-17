В ХАМАС расскзали, в каком случае отпустят заложников В ХАМАС заявили о готовности обменять заложников в случае прекращения огня

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское исламистское движение ХАМАС готово обменять заложников в случае прекращения огня, сообщил высокопоставленный представитель группировки в интервью американскому телеканалу NBC. По его словам, все удерживаемые в секторе Газа граждане Израиля будут освобождены в течение часа при прекращении ударов со стороны израильской армии и ответного освобождения солдат ХАМАС.

Ранее представитель ХАМАС также утверждал, что в числе захваченных в плен в Израиле есть «десятки людей» с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. При этом бойцы ХАМАС угрожали казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит обстрелы сектора Газа. Палестинцы обещали убивать по одному заложнику каждый раз, когда по инфраструктуре на территории анклава будут наноситься удары без предупреждения. Более того, в ХАМАС обещали транслировать расправы в видеоформате.

До этого Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в заложниках более 120 гражданских лиц в секторе Газа. По данным ООН, свои дома в секторе Газа покинули десятки тысяч человек. В результате конфликта погибли по меньшей мере 1799 человек, повреждения различной степени тяжести получили еще 7388, отметили во всемирной организации.