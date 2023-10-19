Володин назвал Байдена военным преступником из-за конфликта в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден должен быть привлечен к ответственности как военный преступник, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте ГД, глава государства разжигает войну на Ближнем Востоке, поставляя оружие Израилю. В такой ситуации конфликт не может быть решен мирным путем, уверен спикер нижней палаты российского парламента.

Вы знаете о заявлениях Байдена: $100 млн обещает палестинцам — и вместе с этим $100 млрд выделяет Израилю, Украине. Не может в этой ситуации завершиться война. Организации Объединенных Наций в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена, — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что данный вопрос должен быть поднят не только в ООН, но и в парламентах стран мира. Он призвал депутатов называть вещи своими именами и четко обозначать виновников трагедии, происходящей в Израиле и секторе Газа.

Мы делаем все от нас зависящее, чтобы мир восторжествовал на Ближнем Востоке. Но для этого надо привлекать к ответственности тех, о ком мы только что говорили, — подытожил Володин.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы единогласно утвердили текст обращения нижней палаты парламента к ООН. Депутаты призвали организацию остановить кровопролитие в Газе и Израиле, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке.