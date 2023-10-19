Госдума призвала ООН остановить кровопролитие в Газе и Израиле

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Депутаты Госдумы обратились к ООН с призывом принять все возможные меры для остановки кровопролития в Израиле и секторе Газа, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В пресс-службе Госдумы подчеркнули, что парламентарии единогласно поддержали содержание обращения, разработанного по поручению спикера ГД Вячеслава Володина.

Парламентарии подчеркивают, что остановка кровопролития поможет избежать беспрецедентной гуманитарной трагедии на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ уже привел к большому числу жертв среди мирного населения. В частности, в обращении указывается трагедия в больнице «Аль-Ахли». Отдельное внимание также уделяется нарушениям международного права. По словам депутатов, в ходе боестолкновений использовались запрещенные боеприпасы, применялись ковровые бомбардировки, а также наносились удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Лица, виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание, — говорится в обращении.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее предложил провести переговоры по урегулированию палестино-израильского конфликта в Москве. Также он обвинил правительство США в поддержке лишь одной стороны, что чревато сотнями новых жертв.