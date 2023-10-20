В ООН объявили о «вопросе жизни и смерти» для детей Газы ЮНИСЕФ: доставка помощи для детей в Газе является вопросом жизни и смерти

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа стала вопросом жизни и смерти для детей на территории, где заканчиваются запасы воды, продуктов питания, медикаментов и топлива, говорится в публикации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в социальной сети Twitter (X). Сотрудники фонда отметили, что им необходим срочный доступ на территорию анклава через погранпереход «Рафах».

Доставка помощи — это вопрос жизни и смерти для детей в Газе. Вода, продукты питания, медикаменты, топливо и другие предметы первой необходимости заканчиваются. ЮНИСЕФ отправил жизненно важные грузы в Египет недалеко от КПП «Рафах» в Газу, но нам нужна немедленная гуманитарная пауза и срочный доступ, — говорится в сообщении.

«Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первые поставки гуманитарной помощи через этот переход могут начаться в пятницу, 20 октября. Телеканал CNN отметил, что это маловероятно. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что доставке гуманитарной помощи в Газу препятствуют «некоторые условия».

Ранее живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации из зоны конфликта. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи, но помощь оказать не могут. Женщина по имени Кристина рассказала, что ей с ребенком пришлось сутки сидеть в поле недалеко от КПП «Рафах», ожидая эвакуации, а когда ночью резко похолодало и пошел дождь, местный житель разрешил укрыться в заброшенном доме. Если несколько дней назад еще была какая-то надежда выбраться с территории Газы, то больше тема эвакуации не обсуждается, отметила она.