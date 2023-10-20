Тунберг поддержала Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг

20-летнюю шведскую экологическую активистку Грету Тунберг подвергли критике за пост в блоге Instagram (деятельность в РФ запрещена) в поддержку мирных жителей Палестины. Девушка выложила снимок, на котором она держит в руках плакат, призывающий поддержать Газу. Некоторые пользователи обвинили активистку в антисемитизме и поддержке терроризма.

Тем не менее некоторые подписчики поблагодарили Тунберг за поддержку Палестины. Другие отметили, что этот противоречивый пост может поставить под угрозу все предыдущие заслуги активистки в области защиты климата.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта на утро 20 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Три этапа военной операции Израиля

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант озвучил три этапа плана израильских вооруженных сил в противостоянии с палестинским движением ХАМАС в рамках военной операции. В рамках первого этапа, на котором сейчас находится израильская армия (ЦАХАЛ), предполагается нанесение ударов с использованием авиации, после чего дается старт наземной операции для ликвидации бойцов ХАМАС и нанесения ущерба их инфраструктуре.

Фото: Ariel Hermoni/Israel MOD/Global Look Press Йоав Галант

Второй этап предполагает продолжение боевых действий, но меньшей интенсивности, а также работу над «ликвидацией очагов сопротивления». Третий же этап включает «создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь сектора и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

В то же время посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа окончательно принято. Он напомнил, что, помимо уничтожения ХАМАС, еще одной целью операции является освобождение всех взятых группировкой заложников. Посол добавил, что в результате действий ХАМАС в октябре были убиты 1400 человек и «надо все это прекращать». Сроки начала операции Бен Цви не уточнил.

Позднее израильский посол отметил, что бойцы движения ХАМАС больше не действуют на территории Израиля, они все ликвидированы. Кроме того, Бен Цви подчеркнул, что Тель-Авив до окончания боевых действий не планирует заводить дела на официальных лиц, взявших ответственность на себя за нападение на Израиль.

В свою очередь посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выразил мнение, что Египет, Иордания и Ливан могут быть втянуты в палестино-израильский конфликт с началом наземной операции ЦАХАЛ. Он убежден, что решение о ее проведение станет большой ошибкой для Тель-Авива.

Иностранные СМИ расплачиваются за «неправильное» освещение действий Израиля

20 октября Тель-Авив принял решение о закрытии офиса катарского телеканала Al Jazeera в Израиле. Экс-спикер канцелярии израильского премьера на арабском языке Офир Гендельман заявил, что Al Jazeera является пропагандистским рупором международной Ассоциации братьев-мусульман (Jamiyat al-Ikhwan al-Muslimin) (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и самым активным образом обеспечивает интересы ХАМАС — ответвления этого движения.

Фото: Aaron Lee Fineman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кроме того, высокопоставленный сотрудник Британской вещательной корпорации (BBC) Джонатан Мунро признал, что новостной отдел допустил ошибку при освещении удара по палестинской больнице «Аль-Ахли», расположенной в секторе Газа. В ходе своего выступления на форуме The Media Society он заявил, что корреспондент BBC позволил себе спекулировать на данную тему, что создало у зрителей впечатление о причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к случившемуся.

РФ готова помочь россиянам в зоне конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа перед началом наземной операции ЦАХАЛ. Он добавил, что информации по россиянам — заложникам ХАМАС нет, а Россия поддерживает контакты в этом вопросе и с Израилем, и с Палестиной.

Позднее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил на брифинге, что около тысячи граждан РФ и стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта. Он отметил, что Министерство иностранных дел уделяет большое внимание безопасности россиян и поддерживает с ними контакты.

Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, среди них Израиль, Ливан, Иордания, палестинские территории. В первую очередь это связано с ростом напряженности в регионе. В случае если отказ от поездки невозможен, то гражданам рекомендовано быть предельно осторожными.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Тем временем посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20, семь человек по-прежнему числятся без вести пропавшими. По его словам, в посольство в Тель-Авиве поступило более шести тысяч обращений от граждан РФ, проживающих в Израиле.

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